Спасенный мужчиной голубь теперь ходит за ним по пятам

В Турции мужчина спас голубя по кличке Осман, они стали лучшими друзьями, пишет местное издание Haberturk. Теперь птица следует за ним везде, даже если турок идет на работу.

Владелец продуктового магазина по имени Бюлент Кущу стал настоящим героем для местных жителей, взяв под опеку голубя, оставшегося без матери. Мужчина заботится о нем, дав ему кличку Осман. Теперь они с птицей ходят вдвоем практически везде.

«Я кормил и воспитывал его», — сообщил турок.

Кущу активно использует голубя для доставки продуктов, таких как вода и хлеб, пожилым людям в своем районе. Местные жители рассказали, что парочка стала популярной на весь район, даря людям радость.

«Мой голубь всегда со мной, он не покидает меня. Мы любим друг друга и всегда вместе, куда бы мы ни пошли», — добавил мужчина.

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