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Мужчина выпал с 17-го этажа в Екатеринбурге

Ura.ru: в Екатеринбурге мужчина выпал с 17-го этажа
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге мужчина примерно 45 лет выпал из окна на 17-м этаже дома. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Юмашева, дом №6. Мужчина, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, выпал из окна на 17-м этаже. Спасти его не удалось.

На место прибыли медики, сотрудники полиции и Следственного комитета России. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого, 26 декабря, екатеринбурженка отмечала день рождения и выпала из окна многоэтажки. Компания устроила застолье с большим количеством алкоголя, после чего между ее членами произошел конфликт. Именинница долго плакала и кричала, но охрана ЖК не реагировала на звонки соседей с просьбой вызвать ГБР.

Ранее во Владикавказе школьник выжил после падения с пятого этажа.

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