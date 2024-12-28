Водитель, ехавший со скоростью 188 км/ч рассказал полиции, что спешил на распродажу в IKEA

Daily Mail: британец разогнался на машине до 188 км/ч ради распродажи в IKEA

Британец, ехавший за рулем автомобиля со скоростью 188 км/ч, рассказал полицейским, что спешил на распродажу в IKEA, пишет Daily Mail.

Водитель нарушил правила дорожного движения на автомагистрали недалеко от Стокпорта. Местные полицейские обратили внимание на красную Audi, мчавшуюся по дороге с опасной скоростью в условиях плохой видимости.

На допросе водитель объяснил, что торопился на зимнюю распродажу в IKEA. Однако его аргументы не подействовали на офицеров — теперь ему предстоит явиться в суд.

Полиция также предупредила остальных водителей о дополнительных проблемах, которые могут возникнуть из-за низкой видимости в некоторых частях региона из-за тумана.

Ранее в Лондоне оштрафовали пятилетнюю девочку, выкинувшую мусор на улице. Городской совет уведомил отца девочки о том, что она была поймана «на месте преступления», однако мужчина настаивает на том, что такая мера является «абсурдной» для ребенка ее возраста.