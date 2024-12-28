В ФРГ задержали иракского подростка за попытку нападения на церковь в Берлине

Полиция Бранденбурга задержала 15-летнего подростка по подозрению в намерении совершить нападение на церковь в Берлине. Об этом сообщает rbb24.

Подростка родом из Ирака задержали в ночь на Рождество. Сообщается, что до данного эпизода, юноше не был известен немецким органам безопасности как экстремист.

Молодой человек через Telegram контактировал с людьми, связанными с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России).

На данный момент выясняется, действовал ли подросток в одиночку.

20 декабря в немецком Магдебурге произошел теракт на рождественской ярмарке.

Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточнялось, что он приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза.

Ранее полиция раскрыла подробности о совершившем теракт в Германии.