Глава поселка в ХМАО открыл огонь по дому парня своей дочери

Глава поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Сергей Грубцов устроил стрельбу по дому, в котором находились его 12-летняя дочь и ее 15-летний парень. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

По данным журналистов, мужчина несколько месяцев убеждал дочь расстаться с бойфрендом после того, как одноклассники «слили» в сеть их непристойное домашнее видео.

Утверждается, что Грубцов также написал заявление в полицию, однако результатов это не принесло.

В итоге глава поселка напился, взял ружье, приехал к дому парня своей дочери, в котором в тот момент находились оба подростка, и начал стрелять по окнам и стенам. В процессе он требовал от семьи мальчика покинуть населенный пункт, пишет Mash.

В настоящее время мужчина задержан. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

24 декабря сообщалось об инциденте в Алтайском крае, где мужчина выстрелил в агрессивного сожителя сестры и попал на скамью подсудимых.

Последний спровоцировал потасовку с братом своей гражданской супруги, размахивая перед ним лопатой и электропилой. Тогда мужчина брызнул в нападавшего слезоточивым газом, но это его не остановило. Подсудимый продолжил защищаться и в конце концов выстрелил в оппонента из пневматического оружия.

Ранее бойца ММА Расула Очаева приговорили к 3,5 года колонии за устроенную стрельбу в Москве.