Житель Карачаево-Черкесии рассказал, как спасали застрявших на горящем Домбае туристов

Лесной пожар на Домбае разгорелся с новой силой из-за сильного ветра, об этом «Газете.Ru» сообщил местный житель Ибрагим Узденов, который помогает тушить возгорание. Заблокированные огнем туристы успели выбраться.

«Пожар успешно был ликвидирован и уже все подходило к концу, открытых очагов горения не оставалось — лишь некоторое количество тлений. Пожар действовал на территории около половины гектара. Во второй половине дня, ближе к вечеру, при такой обстановке вдруг начались сильные порывы ветра с горы вниз по долине. Буквально за считанные секунды вспыхнули несколько верховых очагов, начали падать деревья. Сложность тушения была в том, что очень крутой склон, передвигаться не так просто. Но, несмотря на это, пожарные смогли затащить туда гидранты и продолжали тушить водой. Несколько верховых очагов начали передаваться, и просто на глазах огонь начал преодолевать десятки метров за секунды и одним большим хлопком разошелся вниз по долине, передался через реку Гоначхир, вдоль которой идет дорога к знаменитому озеру Туманлы-Кёль, где находились в это время туристы. Пожар перебрался на другую сторону дороги, соседний склон тоже загорелся. Пожарные начали переводить технику туда», — объяснил мужчина.

Узденов отметил, что застрявших в Гоначхирском ущелье туристов, о которых сообщали СМИ, специально не выпускали на обратную дорогу. В это время там работали пожарные и была опасность, что деревья или камни могут упасть на проезжавшие машины. Рано утром в пятницу туристы смогли покинуть ущелье на своих автомобилях.

«На время работы техники люди, которые проехали по дороге к озеру, — они не могли выбраться оттуда, их не выпускали, потому что работала техника, и была опасность того, что горящие деревья могли падать на дорогу. Куски камней скатывались на дорогу. Это могло повредить туристов, которые пытались выбраться из ущелья, и было принято решение их задержать на озере, чтобы они переждали опасную фазу. Тем, кто находился наверху в районе озера, ничего не угрожало. Им нужно было ждать, пока работали пожарные и МЧСовцы. Сегодня рано утром, когда ситуация вдоль дороги стабилизировалась, туристам разрешили выехать. Работники МЧС помогли всем безопасно перебраться, они (туристы. — «Газета.Ru») на своих личных автомобилях выехали, никто не нуждался в помощи. О том, что прямо эвакуация была, неуместно, наверное, говорить», — добавил он.

Пострадавших на данный момент нет, отметил Узденов. Давать прогнозы о том, когда пожар будет потушен, пока нельзя, считает он.

«Стихийное бедствие, такое как лесной пожар, особенно в горах — это, наверное, самая сложная, самая непредсказуемая и самая опасная вещь. Поэтому давать какие-то прогнозы пока нет смысла. Но огромное количество служб задействовано, профессионалы работают. Распространяется по долине дым, запах смога, но в целом жизнь продолжается, и курортный поселок Домбай продолжает жить. Все маршруты Тебердинского национального парка, экологические тропы, туристические маршруты закрыты для посещения с сегодняшнего дня, так как сильная задымленность. Сохраняется низовой пожар и тление, из-за этого так много дыма. Среди туристов или сотрудников, проводящих работы по локализации, пострадавших нет», — заключил мужчина.

До этого сообщалось, что спасатели эвакуировали 236 человек, в том числе 43 детей, из-за лесного пожара в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Всех разместили в безопасном месте.

Ранее на Домбае сухое дерево придавило маленького ребенка.