Россиянка ударила младенца головой о табурет

Жительницу города Мценска признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью младенца. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Орловской области.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своей родной сестрой. Свой гнев женщина обрушила на четырехмесячного младенца, правнука сестры, который в тот момент был в квартире. Женщина ударила маленького мальчика головой о табурет, а затем — об пол. Медики установили, что своими действиями орловчанка причинила здоровью ребенка тяжкий вред.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительном учреждении общего режима», — рассказали в СК.

До этого в Махачкале девушка ударила младенца во время онлайн-трансляции.

Ранее в Татарстане задержали мать, ударившую младенца головой об стол.