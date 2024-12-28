Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка ударила младенца головой о табурет

Орловчанку, ударившую младенца по голове табуретом, отправили в колонию
close
СУ СК России по Орловской области

Жительницу города Мценска признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью младенца. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Орловской области.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своей родной сестрой. Свой гнев женщина обрушила на четырехмесячного младенца, правнука сестры, который в тот момент был в квартире. Женщина ударила маленького мальчика головой о табурет, а затем — об пол. Медики установили, что своими действиями орловчанка причинила здоровью ребенка тяжкий вред.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительном учреждении общего режима», — рассказали в СК.

До этого в Махачкале девушка ударила младенца во время онлайн-трансляции.

Ранее в Татарстане задержали мать, ударившую младенца головой об стол.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами