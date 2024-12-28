В Москве усилят контроль за такси в новогодние праздники

Дептранс: в Москве в новогодние праздники усилят контроль за водителями такси

В Москве усилят контроль за таксистами в новогодние праздники. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По словам представителей ведомства, благодаря контролю поездки остаются комфортными и безопасными для пассажиров.

В свою очередь водителям напомнили, что в начале и конце рабочего дня нужно проходить медосмотр и проводить техконтроль авто. Если этого не сделать, то машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что каждый водитель такси должен соблюдать требования закона, ведь плохое самочувствие за рулем или поломка машины часто становятся причиной ДТП.

До этого журнал «За рулем» со ссылкой на менеджера Yandex-Pro.Com Максима Петровича писал, что в новогоднюю ночь у россиян есть способы сэкономить на такси. По словам эксперта, средний ценник на поездку в такси экономкласса в Москве на расстояние до 5-10 км составит 800-1,5 тыс. рублей. В бизнес- или комфорт-классах стоимость вырастает до 2-4 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали об опасности покупки работавшего в такси авто.