Россиянин домогался школьницы в купе поезда

В Твери задержали мужчину, которой домогался школьницы в купе поезда

В Твери арестовали местного жителя по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.

По предварительной информации, мужчина домогался незнакомой девочки в купе поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Инцидент произошел с 23 на 24 декабря.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней», его заключили под стражу.

Правоохранительные органы выясняют подробности случившегося.

До этого аналогичная ситуация произошла в Пензенской области, где пассажир поезда ночью приставал к спящей школьнице. Его сняли с маршрута и передали полицейским.

Ранее в поезде, следовавшем в Москву, пассажиры заперли в туалете мужчину, домогавшегося школьницы.