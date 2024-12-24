На Алтае мужчина выстрелил в сожителя сестры, угрожавшего ему электропилой

В Алтайском крае мужчине дали срок за применение пневматики при самозащите

На Алтае мужчина выстрелил в агрессивного сожителя сестры и попал на скамью подсудимых, сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Стрельба произошла после словесной перепалки и драки между обвиняемым и потерпевшим. Последний спровоцировал потасовку с братом своей гражданской супруги, размахивая перед ним лопатой и электропилой.

Тогда мужчина брызнул в нападавшего слезоточивым газом, но это его не остановило. Подсудимый продолжил защищаться и в конце концов выстрелил в оппонента из пневматического оружия.

Стрелка признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В Алейском городском суде его приговорили к наказанию в виде лишения свободы на три года, условно, с испытательным сроком три года и возложением определенных обязанностей.

Ранее россиянин поссорился с приятелем и прострелил ему глаз.