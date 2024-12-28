Daily Mail: 8-летний мальчик из Бразилии был спасен из надувного шара, унесенного течением

В Бразилии спасли 8-летнего мальчика, плававшего в море в надувном шаре, пишет Daily Mail.

Рафаэль Ду Прадо рассказал, что заметил ребенка, находившегося в гигантском пластиковом шаре, который унесло в море, когда трос, связывающий его с берегом, оборвался. Подплыв ближе, мужчина обнаружил внутри ребенка и начал его успокаивать.

«Я беспокоился, сможет ли он дышать внутри», — сообщил бразилец.

С помощью веревки Ду Прадо и его приятель потянули шар к берегу как можно быстрее, стараясь не навредить мальчику, где ребенку оказали необходимую помощь.

Группа морских пожарных также выступила с предупреждением о опасности использования таких плавучих предметов на пляже. .

«Могу возникнуть определенные проблемы, потому что этот мяч легко уносит ветром», — говорится в заявлении.

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