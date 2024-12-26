Рыбак спас тонущую женщину, поймав ее на крючок

Good News Network: в ЮАР рыбак спас тонущую женщину, подцепив ее крючком за джинсы

В Южной Африке рыбак спас тонущую женщину, закинув удочку и подцепив ее джинсы крючком, пишет Good News Network.

Инцидент произошел на пляже Диас в Кейптауне, известном своими сильными течениями, которые могут унести в море даже подготовленных пловцов. Около часа ночи рыбак заметил женщину в воде, которая тонула, и, не дожидаясь помощи, принял решение действовать.

Вооружившись лишь удочкой, мужчина несколько раз закинул леску в сторону женщины, пока большой крючок не зацепился за ее джинсы. После этого он подтянул ее к берегу, зашел в воду и помог женщине выбраться на сушу, где она и дождалась приезда спасателей.

Местные СМИ отмечают, что рыбака назвали героем за его мастерство и быструю реакцию, которые помогли спасти жизнь женщины.

Ранее в США мужчина пошел на рыбалку и нашел кокаин на $1,7 млн.