Британка отсудила компенсацию после увольнения за ношение кроссовок на работе

Британка отсудила компенсацию после того, как ее уволили с работы за ношение спортивной обуви, пишет Metro.

Элизабет Беннаси, уволенная с работы за ношение кроссовок, выиграла судебный процесс против своего бывшего работодателя и получила компенсацию в размере $36 тысяч. Суд признал, что ее увольнение было результатом «преследования» и создания враждебной рабочей среды.

Беннаси, которая работала в компании Maximus UK Services, обвинила своего начальника Ишрата Ашрафа «в неуместном обращении», когда она пришла на работу. Элизабет также написала жалобу, указав на то, что другие сотрудники не подвергались подобному обращению.

Женщина подала иск о домогательствах по признаку возраста и виктимизации, который был удовлетворен. Бывшие работодатели утверждали, что увольнение было вызвано «опасениями по поводу ее работы», однако суд не согласился с этой позицией и присудил британке компенсацию.

Ранее китаец подал в суд на компанию за рабочую переписку во внерабочее время.