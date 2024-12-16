Китаец подал в суд на компанию за рабочую переписку во внерабочее время

Китаец подал в суд на компанию из-за того, что ему приходилось отвечать на рабочие сообщения во внерабочее время, пишет World of Buzz.

В Китае разгорелся судебный процесс, в котором мужчина по имени Ли подал иск к своему работодателю, требуя компенсацию за сверхурочную работу. По словам заявителя, он продолжал общаться со своими коллегами по рабочим вопросам даже после завершения рабочего дня, однако его работодатель не считал это время отработанным сверх нормы.

После рассмотрения дела суд пришел к выводу, что время, проведенное Ли за обсуждением рабочих вопросов вне работы, должно считаться сверхурочным, так как оно отличалось от обычного общения в личных целях. В итоге по решению суда Ли получил компенсацию в размере $500.

Как пишут местные СМИ, этот случай стал первым в Китае, который касается вопроса «невидимой сверхурочной работы», что отражает изменяющиеся трудовые модели в цифровую эпоху.

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