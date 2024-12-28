Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое мужчин избили российского восьмиклассника и украли у него телефон

В Петербурге трое мужчин избили восьмиклассника и забрали у него телефон
close
Global Look Press

В Санкт-Петербурге трое незнакомцев напали на школьника. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел вечером 26 декабря. Трое злоумышленников подкараулили 16-летнего подростка, избили его и забрали у него телефон.

По информации издания, личности грабителей установили, их лица смогли идентифицировать с помощью камер видеонаблюдения. По подозрению в нападении задержаны мужчины 29, 34 и 40 лет.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Белгороде двое мужчин с раскладной дубинкой избили компанию подростков. Мужчины обвинили юношей в краже телефонов, но те не согласились, после чего словесная перебранка переросла в драку.

Ранее в Тульской области неизвестный напал на подростка из-за его прически.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами