Трое мужчин избили российского восьмиклассника и украли у него телефон

В Петербурге трое мужчин избили восьмиклассника и забрали у него телефон

В Санкт-Петербурге трое незнакомцев напали на школьника. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел вечером 26 декабря. Трое злоумышленников подкараулили 16-летнего подростка, избили его и забрали у него телефон.

По информации издания, личности грабителей установили, их лица смогли идентифицировать с помощью камер видеонаблюдения. По подозрению в нападении задержаны мужчины 29, 34 и 40 лет.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Белгороде двое мужчин с раскладной дубинкой избили компанию подростков. Мужчины обвинили юношей в краже телефонов, но те не согласились, после чего словесная перебранка переросла в драку.

Ранее в Тульской области неизвестный напал на подростка из-за его прически.