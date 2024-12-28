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Токаев призвал изучить состояние авиабезопасности в Казахстане после трагедии в Актау

Токаев поручил изучить состояние авиабезопасности после падения самолета
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал изучить состояние авиационной безопасности в стране после падения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines. Об этом он заявил во время совещания по поводу крушения самолета в казахстанском Актау, передает ТАСС.

«Он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране», — сообщили в пресс-службе Токаева.

Кроме того, он рассказал, что сотрудники экстренных служб смогли предотвратить более серьезные последствия после авиакатастрофы. Токаев также отметил солидарность граждан Казахстана, которые сдавали кровь для пострадавших.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее в Казахстане уточнили данные о взрыве кислородного баллона в упавшем самолете.

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Крушение самолета в Казахстане
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