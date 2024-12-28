На Украине оценили последствия прекращения энергопоставок из Словакии

Остановка энергопоставок из Словакии в случае прекращения транзита российского газа никак не повлияет на энергообеспечение Украины. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики страны Александр Харченко, сообщает «РБК-Украина».

«Сейчас Украина может получать до 2,1 гигаватта электроэнергии из ЕС. <...> Если одна из этих стран откажется от поставок, то необходимые объемы в допустимых пределах смогут предоставить три другие страны», — сказал он.

Харченко уточнил, что в настоящий момент Украина импортирует электричество сразу из четырех стран — Польши, Венгрии, Румынии и Словакии.

20 декабря ДТЭК принял решение ограничить распространение информации о состоянии энергосистемы из-за «соображений безопасности». В компании подчеркнули, что будут информировать население страны о решении вернуться к «графикам стабилизационных отключений».

По данным издания «Страна.ua», украинцы массово жалуются на то, что подачу электроэнергии отключают не только не по графику, но и неравномерно.

Перебои связаны с нововведением, которое распределяет потребителей электроэнергии на подгруппы и предусматривает дополнительные полчаса на включение электроэнергии. Предполагалось, что это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему страны.

Ранее в Госдуме призвали лишать украинцев тепла и света.