Екатеринбургская школьница сбежала в Сочи и пропала

Ura.ru: школьница из Екатеринбурга сбежала в Сочи и исчезла

В Екатеринбурге 15-летняя школьница сбежала из дома, улетела в Сочи и исчезла. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

По информации агентства, учащаяся одного из городских лицеев 27 декабря вышла с уроков и доехала до аэропорта Кольцово. Оттуда она самостоятельно вылетела в Сочи и пропала. Отмечается, что у нее имеется при себе телефон, однако девушка его отключила.

В данный момент информации о местонахождении несовершеннолетней нет. Подросток объявлен в розыск, сотрудники линейного управления полиции на транспорте по приметам ищут ее в Сочи.

Школьница воспитывается в благополучной семье. До этого она ни разу не сбегала из дома. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге несовершеннолетняя ушла на свидание и не вернулась домой. С заявлением о пропаже 16-летней дочери обратилась мать подростка.

Ранее в Приморском крае юноша ушел в школу и пропал.