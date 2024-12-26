В Приморском крае юноша ушел в школу и пропал

В Находке ищут подростка, который не вернулся из школы

В Приморском крае около двух недель не могут найти 16-летнего подростка. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

По данным СМИ, молодой человек пропал 9 декабря в Находке. Он не вернулся домой из школы, где находится на данный момент, неизвестно.

В краевом управлении ведомства возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе и результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщается в публикации.

До этого в США нашли пропавшего 83-летнего мужчину. В полицию обратилась его дочь и заявила, что не видела отца примерно с девяти часов вечера.

Позже в лесу нашли предмет одежды мужчины. Спустя несколько часов полицейский нашел исчезнувшего на дне оврага. В момент обнаружения мужчина был слаб, его направили в больницу для оказания помощи.

Ранее в Петербурге несовершеннолетняя ушла на свидание и не вернулась домой.