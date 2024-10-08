Двое мужчин с раскладной дубинкой избили компанию подростков в Белгороде

В Белгороде двое мужчин с раскладной дубинкой избили подростков, одного из них госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 7 октября на улице Чумичова. Компания подростков сидела на лавочке во дворе дома и у них возник конфликт с проживающими там мужчинами. Предварительно, их обвинили в краже телефона, но юноши с обвинениями не согласились.

Очевидцы рассказали, что двое мужчин избили молодых людей. При этом один из них применил раскладную дубинку.

«Мальчик начал снимать на камеру. После чего мужчина выбил телефон из рук и вдвоем с мужчиной начали его топтать, ломать. Когда мальчик захотел забрать телефон, мужчина ударил его по лицу, а после другой пнул его ногой», — рассказал свидетель инцидента, передает Telegram-канал.

В результате произошедшего двое подростков получили сотрясения мозга, а третьего госпитализировали в медицинское учреждение. В деталях и обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Барнауле подростки до конвульсий избили молодого человека из-за прически.