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Российские ветеринары спасли собаку-сладкоежку Мусю, которая съела конфеты с фантиками

В Барнауле спасли собаку-сладкоежку, которая съела конфеты с упаковкой
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Управление ветеринарии по г.Барнаулу

В Барнауле ветеринары помогли собаке, которая полакомилась забытыми хозяевами конфетами. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии по городу.

Собаку породы ньюфаундленд привели на прием в клинику на улице Короленко. Владельцы пояснили, что питомица по кличке Муся съела килограмм конфет вместе с фантиками. Другие подробности инцидента, а также информация о состоянии собаки после манипуляций, отсутствуют.

Ветеринары обратились к владельцам домашних животных и напомнили, что сладости для собак могут быть опасны не только из-за оберток, но и большого содержания в них сахара. Он провоцирует у собак ожирение, диабет и проблемы с зубами.

«Некоторые конфеты содержат шоколад, который является токсичным для собак. Шоколад содержит теобромин, который может вызвать рвоту, диарею, увеличение сердечного ритма», — пояснили в управлении.

Там добавили, что давать питомцам конфеты с искусственными подсластителями так же опасно, так как они приводят к резкому снижению сахара в крови и печеночной недостаточности.

Ранее в Подмосковье ветеринары спасли угнетенного домашнего ежа.

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