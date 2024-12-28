Ученые считают, что исцеление пляжей Кубани потребует заселения микроорганизмами

После очистки от мазута пляжи Краснодарского края необходимо будет заново заселить микроорганизмами для того, чтобы восстановить прибрежную экосистему. Об этом РИА Новости заявила старший научный сотрудник Лаборатории комплексных исследований окружающей среды и минеральных ресурсов Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Анна Пономарева.

«Меняется береговая линия, потому что песок сейчас не замещают. Но море «работает» — вода приходит и уходит, размывает берег еще больше. В любом случае в зоне литорали грунт надо замещать, иначе берег изменится, пляжи уже будут другими», — заявила Пономарева.

Она пояснила, что нефтяное загрязнение акватории и пляжей не самое страшное, что может случиться — такое случается и в природе. Однако в случае ситуации на Кубани все осложняется тем, что произошел разлив мазута — который застывает и опускается на дно зимой, а затем поднимается на поверхность моря в теплое время года.

Тем временем в Новороссийск привезли установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов.

Ранее в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня.