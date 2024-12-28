В Новороссийск прибыла помощь для ликвидации разлива нефти

В Новороссийск привезли установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов

В Новороссийск привезли специальную установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Федеральные ведомства доставили в Новороссийск установку для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты налаживают оборудование и проводят испытания на берегу», — сообщает издание.

Уточняется, что для того, чтобы улучшить эффективность восстановительных работ, власти Кубани приняли решение создать временные площадки для хранения замазученного песка.

В районе Анапы тем временем спасатели ведут работы по подготовке к следующему шторму и очередному выбросу нефтепродуктов на берег.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что из всех купленных новогодних туров в Анапу после разлива мазута на побережье Черного моря аннулировали всего 2,6%.

Ранее в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня.