Россиян предупредили об опасности новогодних ароматизаторов

Новогодний период ассоциируется у многих людей с уютными запахами хвои, мандаринов, корицы и ванили. В стремлении создать праздничную атмосферу дома нередко используются разнообразные ароматизаторы — от свечей до аэрозолей. Однако стоит помнить, что такие средства могут представлять угрозу для здоровья, особенно при неправильном использовании, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Наибольшую опасность представляют ароматические палочки и свечи. В результате неполного сгорания входящих в их состав ароматизаторов и других органических веществ в воздух помещения могут выделяться различные токсичные соединения, такие как производные бензола, альдегиды и другие. При слишком частом использовании подобных аромасредств могут возникнуть не только аллергические реакции, но и серьезные заболевания бронхо-легочной системы», — объяснил он.

Ароматизаторы в виде аэрозолей (освежители воздуха в баллончиках) также могут быть опасны для здоровья. Попадание аэрозолей в дыхательные пути может привести к возникновению аллергических реакций, раздражению слизистых (кашель, першение в горле) и другим негативным последствиям.

Также следует учитывать, что свечи и другие ароматизирующие изделия с открытым огнем представляют собой потенциальную пожароопасность. Пламя может случайно попасть на легковоспламеняющиеся предметы, вызывая возгорание. Кроме того, горящие свечи выделяют углекислый газ и сажу, что также негативно сказывается на качестве воздуха в помещении.

«Еще одной проблемой является то, что ароматизаторы могут содержать агрессивные химикаты, способные повредить мебель, ковры и другие поверхности. Некоторые аэрозоли оставляют пятна и разводы, а также могут вызывать коррозию металлических изделий», — подчеркнул он.

Поэтому, хотя ароматизаторы кажутся безобидным способом создания праздничной атмосферы, они могут привести к серьезным последствиям для здоровья и имущества, особенно при неправильном использовании.

«Чтобы минимизировать риски, рекомендуется выбирать натуральные продукты, избегать обильного и частого использования ароматических средств в закрытых помещениях и соблюдать меры предосторожности при использовании огня», — резюмировал эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать живую елку без грибков и насекомых.