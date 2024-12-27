Стало известно, когда может начаться ремонт кабеля в Балтийском море

Elisa: до начала ремонта кабеля в Балтийском море нужно еще несколько дней

Директор службы безопасности мобильного оператора Elisa Яакко Валлениус заявил, что для начала ремонтных работ по восстановлению кабеля между Финляндией и Эстонией в Балтийском море нужно еще несколько дней. Его слова передает портал ERR.

По словам Валленсиуса, в настоящее время оптический сигнал по кабелю не проходит, что означает, что он либо серьезно поврежден, либо разорван. Так как поврежденный участок находится на большой глубине, специалисты смогли лишь примерно определить местоположение неисправности.

«Мы заказали судно для выполнения ремонта. Начало работ зависит от множества факторов, в том числе от погодных условий. Однако мы надеемся приступить к ремонту в ближайшее время. Но, безусловно, на это потребуется еще несколько дней», — поделился представитель оператора.

До этого таможенная служба Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении энергетического кабеля на дне Балтийского моря.

Ранее в ЕС анонсировали санкции против «теневого флота РФ» из-за инцидента в Балтийском море.