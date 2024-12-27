В Малайзии мужчину в третий раз высекли за то, что он остался с женщиной наедине

В Малайзии мужчину прилюдно избили палкой за нарушением законов шариата, сообщает Reuters.

В конце ноября 42-летний Мохд Аффенди Аванг, строительный рабочий и отец пятерых детей, признал себя виновным и приговорен к шести ударам тростью и штрафу. Известно, что мужчину уже в третий раз наказывают за «халват» — уединение с человеком, с которым нельзя находиться наедине по законам шариата. В последний раз он был пойман в доме с 52-летней женщиной, с которой не имел брачных или семейных связей.

Несмотря на то, что комиссия по правам человека Малайзии раскритиковала решение суда, отметив, что это наказание подрывает права человека, достоинство и верховенство закона, 27 декабря выбранное наказание привели в исполнение. Порка, которую проводил офицер из тюрьмы Маранг в штате Теренггану, длилась две минуты и состоялась на территории местной мечети после пятничной молитвы в присутствии 90 человек и неуказанного числа полицейских. Перед началом процедуры мужчина, как уточняется, прошел медицинских осмотр.

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