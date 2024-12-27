В Колумбии женщина грабила туристов с помощью наркотиков, стирающих память. Об этом сообщает Mirror.

По данным колумбийской полиции, 27-летняя Каролина Мейя Монтойя была задержана в Медельине за серию ограблений, совершенных при помощи наркотика скополамина. Правоохранители полагают, что таким образом девушка лишала своих жертв, преимущественно туристов, сознания и забирала у них драгоценности. Ее обвиняют в восьми ограблениях с применением химических средств, произошедших в престижном районе Медельина Эль-Побладо.

Монтойя знакомилась с мужчинами, приглашала их выпить и добавляла запрещенное вещество в алкоголь. Этот наркотик, также известный в Колумбии под названием «Дыхание дьявола», выводится из организма примерно через четыре часа, поэтому тесты часто не могут его определить. Потерпевшие теряли сознание, и пока они оставались беспомощными, девушка забирала ценные вещи.

Задержанная выбирала себе в жертвы богатых мужчин и заработала на кражах примерно $30 тыс. (около 4 млн рублей). На местном уровне ее называют одним из лидеров преступной группировки La Marina. Трое предполагаемых сообщников женщины были задержаны еще в мае, но ей удалось сбежать, бросив своего ребенка, который впоследствии был взят под опеку.

Ранее восьмилетняя девочка с битой помогла отцу отбиться от грабителя.