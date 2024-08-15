Восьмилетняя девочка с битой помогла отцу отбиться от грабителя

В штате Миннесота восьмилетняя школьница дала отпор преступнику, который попытался ограбить магазин. Об этом сообщает CBS.

Инцидент произошел в одном из магазинов в городе Сант-Пол, менеджер торгового зала привел к себе на работу восьмилетнюю дочь. Когда мужчина готовился закрыть магазин, в помещение ворвался вооруженный пистолетом грабитель. Он наставил оружие на продавца и потребовал деньги из кассы.

Школьница, заметив вооруженного мужчину, схватила бейсбольную биту и несколько раз ударила ею нападавшего. Грабителя удалось задержать, власти готовятся предъявить ему обвинение.

До этого сообщалось, что двух школьников из Нижегородской области наградили за помощь в поимке грабителя, который выхватил из рук пенсионерки сумочку. Подростки гуляли по Дзержинску, когда заметили, как неизвестный мужчина вырвал из рук пожилой прохожей сумочку и сбежал. Мальчики выследили вора и, когда грабитель сел на скамейку, чтобы рассмотреть добычу, позвали на помощь взрослых. Прохожие задержали мужчину и передали его наряду полиции. Задержанным оказался неоднократно судимый 55-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Сумочку вернули пенсионерке, школьников наградили грамотами и подарками.

Ранее российская школьница отбилась от педофила с ножом.