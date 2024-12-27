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Фицо назвал цену, которую заплатит Украина за «западную авантюру»

Фицо: Украина заплатит за «западную авантюру» присутствием иностранных войск
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Petr David Josek/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина заплатит жестокую цену за «западную авантюру», которая может проявиться в виде утраты части территории и размещения иностранных военных на ее земле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не понимаю того, что украинское политическое руководство тянет целую страну в катастрофу, потому что переговорная позиция Украины с каждым днем все хуже. Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — отметил Фицо.

Ранее Фицо также высказывал убеждение, что Украина может утратить треть своих территорий из-за текущего конфликта. По его оценкам, Киев не сможет получить приглашение в НАТО.

До этого Фицо заявил, что остановка поставок российского газа через Украину обойдется Европе в €120 млрд в 2025 и 2026 годах. Он также отметил, что это приведет к росту цен на газ в Европе, что еще больше ослабит европейскую экономику.

Ранее Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад.

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