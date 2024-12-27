Россиянка познакомилась с египтянином и лишилась 25 млн рублей

Петербурженка два года встречалась с иностранцем и лишилась 25 млн рублей

Встречавшаяся два года с иностранцем россиянка недосчиталась 25 млн рублей, пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, 53-летняя Яна М. из Санкт-Петербурга познакомилась с 35-летним египтянином Махомедом Э, когда отдыхала за границей. Пара встречалась в течение двух лет, но в итоге отношения между влюбленными испортились и окончательно распались.

На следующий день после расставания Яна пришла в отделение банка и узнала, что ее счета заблокированы. Оказалось, что кто-то продал принадлежащие ей акции и вывел деньги.

Петербурженка подсчитала ущерб и заподозрила в махинациях Махомеда. Она уже обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее фальшивый иностранец с сайта знакомств выманил у россиянки 1,2 млн рублей.