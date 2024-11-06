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Фальшивый иностранец с сайта знакомств выманил у россиянки 1,2 млн рублей

В Приморье женщина отдала брачному аферисту 1,2 млн рублей

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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Приморья осталась без накоплений, поверив иностранцу с сайта знакомств. Об этом сообщает краевая прокуратура.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 52-летняя жительница поселка Шкотово. Женщина сообщила, что познакомилась в сети с мужчиной, который представился гражданином США, между ними завязалась переписка.

Новый знакомый изъявил желание приехать к возлюбленной в гости, спустя непродолжительное время друг по переписке стал говорить, что отправил женщине подарки, для получения которых ей нужно будет оплатить некие таможенные сборы и доставку. Затем новый возлюбленный рассказал, что ему срочно нужны деньги, потому что его задержали в аэропорту.

Доверчивая россиянка совершила несколько переводов, чтобы помочь приятелю. После получения денег аферист исчез. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в общей сложности женщина лишилась 1,2 млн рублей.

До этого сообщалось, что суд в Приморье приговорил брачного афериста к семи годам колонии строгого режима за мошенничество, в результате которого он обманом завладел более 3,5 миллиона рублей у двух женщин.

Ранее в Москве две сестры пострадали от альфонса, который избивал их и требовал деньги.

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