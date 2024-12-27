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Житель Черкесска устроил пожар в баре из-за обиды на владельца

В Карачаево-Черкесии мужчина поджег бар из-за неприязни к владельцу
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МВД России

В Карачаево-Черкесии мужчина облил горючим бар и устроил пожар, чтобы отомстить владельцу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел в одном из круглосуточных заведений Черкесска. В темное время суток туда зашел неизвестный в маске и с пятилитровой канистрой в руках.

Не обращая внимания на находившуюся за стойкой сотрудницу, злоумышленник вылил содержимое канистры на прилавок, поджег его и скрылся с места происшествия. Девушка быстро отреагировала и успела выбежать на улицу. Она не пострадала.

Вскоре подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества на более чем 2,5 млн рублей задержали. Он признался, что поджег заведение из-за неприязни к его владельцу. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под домашним арестом.

Ранее мужчина из Дагестана выстрелил в спину незнакомцу, который год назад сделал ему замечание.

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