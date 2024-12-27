Проводник поезда попал под суд из-за проткнувшего ногу на станции пассажира

В Прикамье будут судить проводника поезда, по вине которого пострадал пассажир

В Пермском крае проводник попал под суд из-за пассажира, пострадавшего при выходе из поезда. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в июне этого года проводник поезда, следовавшего по маршруту Улан-Удэ – Москва, разрешил пассажиру выйти на станции Чад, не позаботившись о его безопасности.

Мужчина спрыгнул на ремонтируемый участок платформы и наступил на вертикальный фрагмент металлической арматуры, которая вошла в его левую стопу. Пострадавший получил колото-рваную рану, ему потребовалась медицинская помощь.

Проводника обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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