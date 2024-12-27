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ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе возобновил работу

Меняйло: поврежденный при атаке БПЛА ТЦ «Алания Молл» возобновил работу
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Телеграм-канал «Осетия - [æ]»

Торговый центр «Алания Молл» во Владикавказе, поврежденный при падении обломков беспилотника, возобновил работу в пятницу. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, первые три этажа торгового центра, пострадавшие в незначительной степени во время взрыва и пожара, уже работают, четвертый этаж открыт частично.

Утром 25 декабря в ТЦ «Алания Молл» произошел взрыв, после чего в здании начался пожар. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, охватив крышу и третий этаж комплекса.

Как заявили в управлении Следственного комитета РФ по республике Северная Осетия — Алания, предварительной причиной возгорания в торговом центре стал взрыв газовоздушной смеси. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отмечал, что возгорание произошло в торговом центре «Алания Молл» до его открытия, взрыв раздался внутри здания.

По версии министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе был вызван падением обломков сбитого БПЛА.

Ранее взрыв в ТЦ во Владикавказе попал на камеры видеонаблюдения.

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Взрыв в ТЦ во Владикавказе
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