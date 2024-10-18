Скандальные видео и аудио против митрополита Илариона оказались фейком

Судебно-техническая экспертиза видео и аудиофайлов, использованных для обвинений митрополита Илариона, признала их фальшивкой. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Ранее экс-помощник митрополита Илариона Георгий Сузуки выдвинул обвинения в домогательствах против священнослужителя спустя полгода после «побега» в Японию. В качестве доказательств он предоставил аудио- и видеозаписи. Они были опубликованы изданием «Новая газета Европа» и медиаресурсом «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией). При этом издания ссылаются на то, что материалы им были переданы гражданином Японии Георгием Сузуки.

Специалисты центра права и судебных экспертиз «Истина» по итогам судебно-технической экспертизы материалов, инициированной РАПСИ, установили, что «в представленной видеозаписи имеются изменения, внесенные технически с использованием цифровых редакторов».

«Представленный фрагмент видеозаписи содержит фрагменты искусственного происхождения и не является достоверным», — уточняется в заключении.

Кроме того, эксперты отмечают, что в представленных фрагментах «аудиозапись не является первичной (оригинальной) и достоверной, так как содержит следы обработки цифровыми аудиоредакторами, содержит следы подавления полезного сигнала, содержащего индивидуализирущую часть записанной на ней речи, что делает невозможным установление принадлежности голоса дикторов на фонограмме реальным лицам».

Напомним, митрополит Иларион категорически отрицает обвинения в свою сторону. В ответ на них он рассказал о странностях в поведении молодого человека и о женщине, которая назвалась его матерью, и вымогала у него €384 тыс. Также священнослужитель настаивает, что файлы экс-помощника фейковые, и готов доказать свою правоту в суде.