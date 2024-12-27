Ребенок слизнул со щеки каплю лекарства для глаз и попал в реанимацию

В Уэльсе ребенок едва не задохнулся, слизав каплю лекарства для глаз, которая скатилась по его щеке. Об этом пишет пишет Mirror.

Недавно Кейтлин Клемент, мать пятилетнего Майло Николсона, купила ему антибактериальные глазные капли Optrex из-за развившегося конъюнктивита на правом глазу. Через несколько минут после того, как она закапала это средство в глаз, мальчик начал сильно кашлять и вскоре не смог дышать. Оказалось, что он просто слизал одну капельку лекарства, скатившуюся по его щеке.

Кейтлин срочно доставила его в больницу. К тому моменту ребенок уже терял сознание, а его горло распухло

«Он не перестал кашлять и продолжал говорить, что у него что-то застряло в горле. Он кашлял до такой степени, что его тошнило, и он не мог дышать. Я вывела его в сад подышать свежим воздухом и увидела, что он начинает слабеть. Он побледнел и стал вялым», — вспоминает мать.

Она изучила состав глазных капель и «пришла в ужас», обнаружив, что средство содержит хлорамфеникол — антибиотик, при попадании которого на слизистую ребенка необходимо срочно обращаться за неотложной помощью.

На упаковке Optrex были предупреждения об аллергических реакциях на ингредиенты, входящие в состав препарата, но Кейтлин заявила, что производителю капель следует пересмотреть состав продукта, чтобы предотвратить инциденты, возможные в будущем.

В компании Reckitt, производящей Optrex, выразили сожаление насчет произошедшего, но напомнили, что вся их продукция снабжена инструкциями, которые важно соблюдать.

Ранее в Петербурге ребенок едва не задохнулся, проглотив арахис.