Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге ребенок едва не задохнулся, проглотив арахис

В Петербурге врачи извлекли арахис из бронхов ребенка
close
FotograFFF/Shutterstock

Врачи Педиатрического университета Петербурга спасли маленького мальчика, который чуть не задохнулся, проглотив арахис. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В клинику университета родителями был доставлен мальчик в возраста 1,9 месяцев, ребенок испытывал проблемы с дыханием и сильно кашлял. По словам матери, накануне сын схватил горсть орехов и засунули их в рот, после чего ему стало плохо.

В ходе обследования медики обнаружили в дыхательных путях маленького пациента инородное тело, которое практически полностью перекрыло просвет бронха. Орех удалили с помощью бронхоскопа.

До этого сообщалось, что в Петербурге хирурги удалили куриный хрящ из горла 11-летней девочки.11-летнюю девочку экстренно госпитализировали из Псковской области, при поступлении в клинику Педиатрического университета она уже не могла самостоятельно дышать. При осмотре выяснилось, что у школьницы в горле застрял инородный предмет и появились уплотнения — гортань воспалилась.

Ранее подавившаяся яблоком тюменка выжила благодаря маленькому сыну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами