В Петербурге ребенок едва не задохнулся, проглотив арахис

Врачи Педиатрического университета Петербурга спасли маленького мальчика, который чуть не задохнулся, проглотив арахис. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В клинику университета родителями был доставлен мальчик в возраста 1,9 месяцев, ребенок испытывал проблемы с дыханием и сильно кашлял. По словам матери, накануне сын схватил горсть орехов и засунули их в рот, после чего ему стало плохо.

В ходе обследования медики обнаружили в дыхательных путях маленького пациента инородное тело, которое практически полностью перекрыло просвет бронха. Орех удалили с помощью бронхоскопа.

До этого сообщалось, что в Петербурге хирурги удалили куриный хрящ из горла 11-летней девочки.11-летнюю девочку экстренно госпитализировали из Псковской области, при поступлении в клинику Педиатрического университета она уже не могла самостоятельно дышать. При осмотре выяснилось, что у школьницы в горле застрял инородный предмет и появились уплотнения — гортань воспалилась.

Ранее подавившаяся яблоком тюменка выжила благодаря маленькому сыну.