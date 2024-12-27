Суд арестовал пенсионера, который поджег авто МВД в Москве

Замоскворецкий суд Москвы взял под стражу пенсионера Ивана Зелинского, который поджег полицейскую машину вблизи улицы Арбат по указанию мошенников с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из суда.
«Суд удовлетворил просьбу следствия и избрал для Зелинского меру пресечения в виде ареста», — отметили в суде.
Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: за теракт и умышленное уничтожение чужого имущества.
65-летний мужчина, одетый в служебную форму, кидает бутылку с горючей смесью в автомобиль.
В момент поджога мимо проезжал патрульный автомобиль полиции, поэтому нарушителя закона быстро задержали.
Пенсионер утверждает, что за отказ помочь спецслужбам ему угрожали расправой с женой.
В последний месяц по всей стране участились подобные случаи. Несколько дней назад в центре Екатеринбурга, на улице Чапаева неизвестные забросали коктейлями Молотова полицейский автомобиль. Машина стояла на парковке возле автосервиса, где была на ремонте. В результате полностью сгорела ее передняя часть. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее молодой человек бросил коктейль Молотова в дверь военкомата в Санкт-Петербурге.