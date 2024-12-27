Стала известна причина броска коктейля Молотова в машину МВД в Москве

Baza: пенсионеру, поджегшего авто МВД в Москве, угрожали расправой с женой

Пенсионер, задержанный за поджог служебного автомобиля полиции в Москве, рассказал об угрозах в адрес его жены. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Следователи допросили 65-летнего Ивана Зелинского, подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля в центре Москвы. Во время допроса мужчина признался, что действовал по указке мошенников. Мужчина считал, что помогает спецслужбам», — говорится в публикации.

Пенсионер утверждает, что за отказ помочь спецслужбам ему угрожали расправой с женой. Против Зелинского возбудили два уголовных дела по статьям «Теракт» и «Умышленное уничтожение чужого имущества».

До этого в центре Москвы задержали мужчину, метнувшего коктейль Молотова в полицейскую машину.

Мужчина кинул бутылку с горючим под машину у здания ОВД «Арбат». В настоящее время территория оцеплена. По данным Telegram-канала Baza, поджигатель стал жертвой телефонных мошенников.

Ранее в Москве Дед Мороз на грузовике с огромным подарком попал на видео.