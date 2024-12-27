Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина броска коктейля Молотова в машину МВД в Москве

Baza: пенсионеру, поджегшего авто МВД в Москве, угрожали расправой с женой
close
Телеграм-канал Baza

Пенсионер, задержанный за поджог служебного автомобиля полиции в Москве, рассказал об угрозах в адрес его жены. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Следователи допросили 65-летнего Ивана Зелинского, подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля в центре Москвы. Во время допроса мужчина признался, что действовал по указке мошенников. Мужчина считал, что помогает спецслужбам», — говорится в публикации.

Пенсионер утверждает, что за отказ помочь спецслужбам ему угрожали расправой с женой. Против Зелинского возбудили два уголовных дела по статьям «Теракт» и «Умышленное уничтожение чужого имущества».

До этого в центре Москвы задержали мужчину, метнувшего коктейль Молотова в полицейскую машину.

Мужчина кинул бутылку с горючим под машину у здания ОВД «Арбат». В настоящее время территория оцеплена. По данным Telegram-канала Baza, поджигатель стал жертвой телефонных мошенников.

Ранее в Москве Дед Мороз на грузовике с огромным подарком попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами