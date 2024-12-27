Виновная в массовом отравлении в детском саду заведующая избежала наказания

В Нижегородской области Городецкий городской суд признал виновной местную жительницу, которая занимала должность заведующей детским садом, где произошло массовое отравление. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Согласно материалам дела, бывшую заведующую образовательным учреждением обвиняли по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК РФ. Массовое отравление произошло в 2022 году в детском саду №18 города Городец, где в пищеблоке не соблюдались санитарные правила. Кишечную инфекцию диагностировали у 17 воспитанников и нескольких взрослых.

Обвинитель в суде требовал назначить обвиняемой наказание в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев. Нижегородка отказалась признавать вину по вменяемой ей статье.

Ее признали виновной и назначили наказание в виде лишения права заниматься трудовой деятельностью, связанной с образованием и воспитанием детей, на два года. В связи с истечением сроков давности уголовного дела экс-заведующая наказания избежала.

Ранее в Екатеринбурге вечеринка для матерей с детьми закончилась массовым отравлением.