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Российский чиновник рассказал, что, сам того не желая, оплатил чужие покупки улыбкой

Чиновник из Калининграда по ошибке оплатил чужие покупки улыбкой
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Глава калининградского Центра информатизации образования Дмитрий Кулагин рассказал, что не по своей воле оплатил водку другого покупателя, улыбнувшись на кассе. На его пост во «ВКонтакте», который позже был удален, обратило внимание издание «Клопс».

Мужчина пояснил, что неприятность произошла с ним в магазине с возможностью оплатить покупки по биометрии. Несмотря на то, что стоявший в очереди перед чиновником мужчина собирался заплатить за бутылку водки картой, терминал отреагировал на дежурную улыбку Кулагина, адресованную кассирше.

«Я ей улыбаюсь... и тут внезапно замечаю свое обаятельное отражение в экране терминала, после чего раздается мелодичный сигнал — оплата успешно завершена», — вспомнил Кулагин.

Покупатель немедленно вернул ему деньги, но произошедшее все же огорчило чиновника. Он опубликовал рассказ об этом в соцсетях, но затем удалил, столкнувшись с чрезмерным вниманием «очень недобросовестных журналистов, решивших из него сделать побольше хайпа».

Ранее российскому чиновнику сделали замечание за слишком долгий отпуск.

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