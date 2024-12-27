Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион отправлен в отставку

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) отправил в отставку митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева). Такая информация следует из журналов заседаний Синода, опубликованных на сайте РПЦ.

«Постановили: освободить преосвященного митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислить его на покой», — следует из документа.

В документе отмечается, что временно управлять Будапештско-Венгерской епархией будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Также стало известно, что местом служения митрополиту Илариону определили храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах в Чехии.

Священный Синод обратил внимание на то, что отстранение Илариона было связано с отношениями митрополита с ближайшим окружением, а также его бытом, который «не соответствует образу монаха и священнослужителя». В документе отмечается также просьба к предстоятелю Русской православной церкви в соответствии с предоставленным ему уставом РПЦ правом «осуществляя свою каноническую власть, патриарх Московский и всея Руси преподает архиереям братские советы <…> относительно их личной жизни», (Устав IV.7.ч), обратить внимание на митрополита Илариона.

До этого экс-помощник митрополита Илариона Георгий Сузуки выдвинул обвинения в домогательствах против священнослужителя спустя полгода после «побега» в Японию. В качестве доказательств он предоставил аудио- и видеозаписи, однако позднее они оказались фейком.

Ранее митрополит Иларион объяснил обвинения в домогательствах.