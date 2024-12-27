Mirror: В США родители оставили ребенка посреди трассы в Рождество

В США родители высадили своего ребенка в одном подгузнике посреди трассы прямо в Рождество, пишет Mirror.

В Колорадо были арестованы 42-летний Джарвис Симс и 33-летняя Кристина Турман после того, как они оставили своего новорожденного ребенка на разделительной полосе оживленной дороги. Младенец находился в автокресле и был одет только в подгузник.

Власти начали расследование, пытаясь установить, кто оставил ребенка, и вскоре установили виновных. Пара была арестована по обвинению в жестоком обращении с детьми. Мотивы своих действий подозреваемые так и не объяснили.

Ребенок был доставлен в детскую больницу Колорадо для проверки состояния здоровья. Осмотревшие его врачи подтвердили, что у новорожденного нет травм и угрозы для жизни.

Ранее женщина, игравшая в телефоне, пока ее сын тонул в ванной, попала в тюрьму.