В Англии женщина, игравшая в телефоне, пока ее сын тонул в ванной, попала в тюрьму, пишет Daily Star.

Даниэль Мэсси из графства Дарем, мать, оставившая своего семимесячного сына без присмотра, была приговорена к семи годам тюрьмы. Как рассказали в полиции, ребенок упал в воду со специального сидения, а когда мать вернулась, он был уже без сознания.

Британка вызвала врачей, сказав им, что она на минуту вышла за полотенцем. Однако полицейские, начав расследование, установили, что женщина играла в телефон в течение 26 минут.

Судья Госс, рассматривая дело, назвал показания Мэсси «неправдоподобными» и обвинил ее в попытке скрыть правду о том, что случилось на самом деле. Прокурор Ричард Райт подчеркнул, что причиной случившегося стало не только неправильно закрепленное сиденье, но и длительное отсутствие надзора со стороны матери.

Ранее в Англии ребенок попал в больницу из-за взрыва стиральной машины.