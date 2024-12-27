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Российская пенсионерка отдала мошенникам 18 млн рублей после звонка от «директора»

В Пермском крае пенсионерка лишилась 18 млн рублей из-за мошенников
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Depositphotos

В Пермском крае 71-летняя пенсионерка после звонка от «директора» отдала мошенникам 18 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пожилой женщине из города Березники поступило сообщение в мессенджере от «директора» учебного заведения, где она раньше работала. Злоумышленник написал пенсионерке, что госорганы якобы проводят проверку по факту недоплаты зарплаты.

После этого с россиянкой связались «сотрудники Росфинмониторинга» и «следователь». Они спрашивали про банковские счета пенсионерки и заявили, что у нее якобы пытались снять 1,5 млн рублей.

Пожилая женщина поверила аферистам и последовала их дальнейшим инструкциям. «Сотрудники госорганов» под предлогом сохранения средств предложили ей перевести деньги на «безопасный счет» под видом операции приобретения квартир.

После этого на телефон пенсионерки каждый день поступали договоры купли-продажи одной и той же квартиры, но с разными покупателями. Она успела перевести аферистам 18 млн рублей прежде, чем заподозрила подвох.

Спустя месяц общения со злоумышленниками пожилая женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее петербургский пенсионер поверил мошенникам и потерял 5,5 млн рублей.

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