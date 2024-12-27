На собачьих бегах разразился скандал из-за использования человеческих препаратов

На собачьих бегах разразился скандал из-за использования человеческих противозачаточных таблеток, которые дают собакам, пишет Independent. По словам экспертов, эти препараты увеличивают выносливость животных и используются в качестве допинга.

В Великобритании разгорелся крупный скандал, связанный с нелегальным использованием гормона норэтистерона в индустрии собачьих бегов. По данным благотворительной организации по защите животных, данный препарат, назначающийся в качестве противозачаточного средства, назначается ветеринарами и тренерами для подавления биологического «сезона» у борзых, что позволяет животным участвовать в гонках круглый год.

По информации Greyhound Rescue Wales, этот гормон часто импортируется нелегально из Юго-Восточной Азии, несмотря на необходимость наличия лицензии для его ввоза. Это привело к серьезным нарушениям, о чем свидетельствуют результаты случайных допинг-тестов, проводимых Советом по борзым Великобритании (GBGB). В этом году обнаружено более 30 случаев, когда тренеры были наказаны после положительных тестов на запрещенные вещества.

Организация заверяет, что благополучие животных является приоритетом и все участники индустрии стремятся к оптимизации ухода за собаками, однако спорные методы их содержания вызывают растущее недовольство. Состояние собак, участвующих в гонках, остается под вопросом, особенно после недавнего запрета на подобные мероприятия в Новой Зеландии из-за высокого уровня травматизма.

Ранее британка рассказала, что ее внутренности стали «бетоном» после отказа от противозачаточных.