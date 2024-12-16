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Британка рассказала, что ее внутренности стали «бетоном» после отказа от противозачаточных

Mirror: британке диагностировали эндометриоз после отказа от противозачаточных таблеток

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Lisa Jessup/LinkedIn

Британка рассказала, что ее внутренности превратились в «бетон» после того, как она перестала принимать противозачаточные препараты, пишет Mirror.

Лиза Джессап рассказала о своем тяжелом опыте борьбы с эндометриозом, который проявился после того, как она решила прекратить прием противозачаточных таблеток. Женщина заметила изменения в своем организме всего через несколько недель после отказа от препаратов, когда у нее появилась твердая шишка в животе. После обращения к врачу она была направлена на операцию.

Хирурги удалили один из яичников Лизы и посоветовали ей как можно скорее задуматься о детях. Со временем симптомы болезни ухудшились, и британка начала испытывать сильные боли и частые приступы рвоты, что значительно ухудшило качество ее жизни.

Затем Джессап решила обратиться в платную клинику. После обследования ей назначили еще одну операцию. Хирург отметил, что эндометриоз «склеил» ее органы, а Лиза получила прозвище «бетонная леди».

После успешной процедуры Лиза почувствовала значительное улучшение и теперь активно помогает другим женщинам, столкнувшимся с похожей проблемой.

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