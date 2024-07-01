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Во Франции разбился туристический самолет

Le Figaro: туристический самолет Cessna 172 потерпел крушение во Франции

Туристический самолет Cessna 172 разбился во Франции. Видео произошедшего публикует газета Le Figaro.

Авария произошла в коммуне Нуазьель 30 июня. Через полчаса после взлета легкомоторный самолет задел электрические провода и упал на шоссе. В самолете находились двое мужчин и женщина, они не выжили.

Издание отмечает, что пилот 1989 года рождения получил лицензию в 2023 году и имел только около 100 часов налета. Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) начало административное расследование, сообщили в местной прокуратуре.

До этого в Иркутской области вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку.

Также стало известно, что в США решили выдвинуть против корпорации Boeing уголовные обвинения из-за того, что она нарушила договоренность, связанную с крушениями самолетов этой марки в 2018-2019 годах.

Ранее в населенном пункте Беляво, расположенном недалеко от Варшавы, упал пожарный самолет.

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