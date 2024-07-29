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Бегемот затоптал смотрителя зоопарка, защищая детеныша

Indian Express: в Индии бегемот напал на сотрудника зоопарка и затоптал его

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Paws Channel/YouTube

В зоопарке города Ранчи самка бегемота напала на смотрителя зоопарка, который решил проверить новорожденного детеныша. Об этом сообщает Indian Express.

Инцидент произошел в зоопарке Bhagwan Birsa Biological Park, 54-летний смотритель Сантош Кумар Махто вошел в вольер, где находилась самка бегемота с новорожденным детенышем. Мужчина попытался подвинуть маленького гиппопотама, мать восприняла это как угрозу, набросилась на сотрудника и затоптала его.

Другие смотрители бросились на помощь, вытащили мужчину из вольера, его госпитализировали с многочисленными травмами, но несмотря на все усилия медиков спасти пострадавшего не удалось. Руководство зоопарка вышло к властям с предложением выплатить семье Махто компенсацию, компания также покрыла все медицинские расходы работника.

До этого сообщалось, что в Западной Африке группа туристов подверглась нападению бегемота во время сплава по реке. Гид перевозил группу туристов через реку Чобе в Намибии, в какой-то момент путешественники приблизились к стаду бегемотов, сначала животные вели себя мирно, но в какой-то момент один из бегемотов начал преследовать лодку. Капитан побоялся напугать стадо и не стал заводить мотор. Бегемот подплыл к лодке и начал крушить судно. Он перекусил часть двигателя и оторвал пластиковую обшивку корпуса. Путешественникам удалось спастись.

Ранее бегемот напал на смотрителя зоопарка во время кормления.

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