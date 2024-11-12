На Елену Хангу напал бегемот в Африке: «Показалась морда страшная»

Телеведущая Елена Ханга призналась, что ее подруга Марина Чупашкина спасла ее от нападения бегемота в Африке во время их совместной поездки на водопад. Своей историей женщины поделились на передаче «Звезды сошлись», на которую пришли вместе.

По словам Ханги, путь выдался долгим, поэтому подруги решили передохнуть: Чупашкина осталась в автомобиле, а телеведущая пошла к реке.

Чупашкина вспомнила, что в тот момент просила Хангу не подходить близко к воде. Она предполагала, что там могут находиться крокодилы, поскольку у нее был опыт жизни в подобных странах. Вскоре женщина услышала «знакомое хрюканье бегемота» за высокой травой.

«Показалась эта морда страшная, он тут же помчался на Ленку», — рассказала она.

Чупашкина начала сигналить, чтобы испугать животное и подъехала к Ханге, которая быстро села в машину. Подруга телеведущей вспомнила, что бегемот пробежал полпути, а потом остановился. Она уверена, что телеведущую спасло в тот момент «чудо».

В июле Елена Ханга вспомнила, как потеряла сознание в самолете и «поднялась» над своим телом. Звезда «Принципа домино» рассказала, что «со стороны» наблюдала за действиями стюардесс и супруга, который был очень напуган.

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